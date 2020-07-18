Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandı Osmaniye'de, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, önceki gün, kentte uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan E.A, H.B, F.A, E.G. ve D.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kentte 16 Temmuz'da, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde bir miktar uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, enjektör ve 4 cep telefonu ele geçirilmişti.

Kaynak: AA