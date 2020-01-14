Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını
Haberler » 3. Sayfa » Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını - Haberler

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan şafak operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

14.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:07
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını

'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan şafak operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin düzenlediği ve özel harekat, asayiş, çevik kuvvet, terörle mücadele ekipleri ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele polisinin destek verdiği operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.


Polis helikopterinin destek verdiği operasyonda özel eğitimli 3 K9 köpeği ile evlerde arama yapıldı. Aramada 171.67 gram bonzai maddesi, 4.24 gram esrar maddesi, 37 adet ecstasy hap, 16 adet neurontin hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler