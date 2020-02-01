Osmaniye'de uyuşturucu satan iki kişi tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Osmaniye'de uyuşturucu satan iki kişi tutuklandı - Haberler

Osmaniye'de uyuşturucu satan iki kişi tutuklandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve bağımlılığının önlenmesine yönelik başlattığı çalışma kapsamında yakalanan 2 kişi tutuklandı.

01.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:54
Osmaniye'de uyuşturucu satan iki kişi tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve bağımlılığının önlenmesine yönelik başlattığı çalışma kapsamında yakalanan 2 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, önceden belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonlarda 150 adet ekstasy hap, 13,71 gram bonzai maddesi, 8 parça halinde toplam 641 gram esrar maddesi, 0,45 gram eroin maddesi ele geçirildi. Yakalanan İ.Ü ve H.G. şahıslar, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler