Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 8 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde 16 gram sentetik uyuşturucu ile 56 gram metamfetamin ele geçiren ekipler 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılardan 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner