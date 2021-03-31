Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 8 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 16 gram sentetik uyuşturucu ile 56 gram metamfetamin ele geçiren ekipler 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılardan 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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