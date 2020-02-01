Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

01.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:10
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonda İ.Ü. ve H.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde, ev ve aracında yapılan aramada, 13,71 gram bonzai, 150 uyuşturucu hap, 641 gram esrar ve 0,45 gram eroin ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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