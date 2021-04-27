Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe jandarma ekipleri, Narlıkışla köyünde E. K'ye ait evin bahçesinde 1250 kök Hint keneviri buldu.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 350 gram esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat