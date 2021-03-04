Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

04.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:13
Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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