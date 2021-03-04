Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
04.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:13
Gelen son dakika haberine göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 8 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı