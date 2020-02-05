Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

05.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:44

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik bir dizi operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 3,04 gram eroin, 1,72 gram metamfetamin, 1 gram Bonzai, 9 uyuşturucu hap ile uyuşturucu hazırlama ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA