Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Osmaniye'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imal ederek ticaretini yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda B.B.K, A.K. ve D.E. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile bir tabanca ele geçirildi.