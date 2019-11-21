Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

21.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:48

Osmaniye'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imal ederek ticaretini yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda B.B.K, A.K. ve D.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile bir tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA