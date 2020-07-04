Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı OSMANi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

OSMANi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine Topraktepe ve Kümbet köylerinde uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İki adrese düzenlenen ve drone da kullanılan operasyonda, 39 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

Zanlılar M.Ü. ve B.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA