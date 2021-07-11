Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de 2 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.

Osmaniye'de 2 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Gebeli Mahallesi'nde durdurdu.

Ekiplerin detaylı incelemesinde aracın bölmelerine gizlenmiş 4 kilo 50 gram esrar bulundu.

Araç sürücüsü T.Ç. ile yanındaki V.İ. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 13:01:25. #1.16#

title