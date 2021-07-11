Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Osmaniye'de 2 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.
Osmaniye'de 2 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Gebeli Mahallesi'nde durdurdu.
Ekiplerin detaylı incelemesinde aracın bölmelerine gizlenmiş 4 kilo 50 gram esrar bulundu.
Araç sürücüsü T.Ç. ile yanındaki V.İ. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman