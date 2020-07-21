Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

OSMANİYE'de uyuşturucu suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama
21.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:15

OSMANİYE'de uyuşturucu suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 31'i serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-16 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları çalışmalar sonunda haklarında bu suçtan yakalama kararı bulunan 37 şüpheliye yönelik operasyon yaptı. Şüphelilerden H.K., M.K., A.D., M.B., M.Ş. ve B.Ş.'nin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 200.46 gram eroin, 69.64 gram metamfetamin, 75.25 gram bonzai, 301.93 gram esrar, 4.39 gram kokain, 6 captagon hap, 10 yeşil reçeteli hap ve 2 bin 670 lira ele geçirildi. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı. 31 şüpheli ise sorgularının ardından serbest bırakıldı. 

 


Kaynak: DHA

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