Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen N.K. ve İ.G. isimli şahısların evine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda bin 67 gram bonzai, 11,42 gram bonzai yapımında kullanılan fubinica maddesi, 15 adet yeşil reçeteye tabii hap, 1 adet hassas terazi ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.K. ve İ.G. isimli şahısların "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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