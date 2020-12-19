Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
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Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

19.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:30

Son dakika haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu.

Motosikletteki 2 kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki sorgusunun ardından bir eve düzenlenen baskında da 6 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adresinde 6 gram metamfetamin, 2 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Öte yandan, zanlılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 bin 200 lira ceza da uygulandı.

Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 15:30:59. #1.15#
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