Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere baskın yapan polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 5 parça halinde toplam 4.68 gram metamfetamin, 3 parça halinde toplam 6.39 gram eroin ve 4 parça halinde toplam 86.98 gram bonzai ele geçirdi. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ise 0.74 gram eroin ile ruhsatsız av tüfeği bulundu.Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 


Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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