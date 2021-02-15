Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
15.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:52
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçtaki 2 şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki sorgusunun ardından 3 eve düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat