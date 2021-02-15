Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

15.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:52
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçtaki 2 şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki sorgusunun ardından 3 eve düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Bülent Turan Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Cem Yılmaz Hande Erçel
Spor Ali Koç Ömer Ali Mesut Özil Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 13:52:39. #1.16#
title