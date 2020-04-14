Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği Poyraz'ın da yardımıyla adreslerde yapılan aramalarda 161,81 gram sentetik uyuşturucu ve 61,46 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA