Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı.

17.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:40
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda M.A, H.T, E.Y, M.T, Y.Ş. ve E.M.K. gözaltına alındı.


Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 40 gram esrar,

6 uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA
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