Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

14.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:16
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 4 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, İ.H.C, M.C.T, M.E.P. ve D.A. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, 29 gram eroin, 6 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ile tabanca bulundu.

Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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