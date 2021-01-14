Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
14.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:16
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 4 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, İ.H.C, M.C.T, M.E.P. ve D.A. gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, 29 gram eroin, 6 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ile tabanca bulundu.
Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner