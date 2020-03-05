Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Haberler » 3. Sayfa » Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Haberler

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 2 bin 921 adet extacy hap ele geçirildi.

05.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:50
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

'de düzenlenen operasyonda 2 bin 921 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten Osmaniye'ye uyuşturucu/uyarıcı hap getirilerek piyasaya sürüleceği duyumunun alınması üzerine harekete geçti. Şüpheli N.Ç'nin kullandığı aracı durduran ekipler şahısların ve aracın aranmasında 2 bin 921 adet extacy hap ele geçirildi.


Gözaltına alınan araç sürücüsü N.Ç. ile yanında bulunan M.U. ve O.B. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler