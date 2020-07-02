Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Akçataş köyünde O.A., M.A. ve Z.A. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada 71 kök kenevir bitkisi, 21 gram kenevir bitkisi tohumu, 37 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA