Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu

Osmaniye'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonun kasasındaki aramada 150 kilogram esrar bulundu.



Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 Otoyolu Kadirli gişelerindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine Diyarbakır'dan Mersin'e giden 63 EF 818 plakalı kamyonu durdurdu.





Emniyete götürülerek detaylı arama yapılan kamyonun kasasında, branda altına gizlenmiş poşetler içerisinde 150 kilogram esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mesut S. (29), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.