Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de bir şahsın evinde yapılan aramada 19 kök hint keneviri ele geçirildi.

Osmaniye'de bir şahsın evinde yapılan aramada 19 kök hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın evinde hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. M.Ç. isimli şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, ikametgahta yaptıkları aramada çeşitli boylarla 19 kök hint keneviri ile 0,81 gram esrar ve 0,90 gram bonzai ele geçirdi.

Şahıs hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi" suçu kapsamında tahkikat başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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