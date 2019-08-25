Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

25.08.2019 20:47
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda bir kişi gözaltına alındı.


Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki operasyonda A.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 142 gram esrar, 87 gram Hint keneviri tohumu, 13 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan A.T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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