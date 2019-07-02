Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Kadirli ilçesindeki bir depoda yapılan aramada 3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Yukarı Çiyanlı köyünde K. Z.'ye ait evin bahçesinde 23 kök Hint keneviri buldu.

Şahsa ait depoda yapılan aramada ise kurutulmuş halde 3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili K.Z nin gözaltına alındığı, Hint kenevirlerinin ise imha edildiği bildirildi.

Kaynak: AA