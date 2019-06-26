Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürüle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürüle 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 15,95 gram eroin, 39 yeşil reçeteye tabi ilaç ile 1 extacy hap ele geçirildi.

Kaynak: AA
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