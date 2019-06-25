Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 65,81 eroin, 32,35 gram esrar, 2,61 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi, 28 zanlı yakalandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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