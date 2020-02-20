Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

20.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:56
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

'nin Kadirli ilçesinde şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyona, Asayiş, Narkotik, Jandarma ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerden oluşan 130 polis katıldı. Operasyonda 14 şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 20 gram bonzai ve esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde için yapılan düzenek ele geçirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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