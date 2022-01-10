Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 33 zanlıdan 9'u tutuklandı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 33 zanlıdan 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli ve Düziçi ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
4-10 Ocak arasında düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 25,14 gram esrar, 6,42 gram sentetik uyuşturucu, 52,65 gram metamfetamin, 252,32 gram eroin, 7 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet