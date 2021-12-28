Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 49 zanlıdan 7'si tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 49 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik 20-27 Aralık arasında düzenlediği operasyonlarda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 34 kilo 450 gram skunk, 4,56 gram sentetik uyuşturucu, 26,92 gram metamfetamin, 132 gram esrar, 245,64 gram eroin, 28 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title