Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 50 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 50 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 321,61 gram eroin, 10,17 gram esrar, 98,62 gram metamfetamin, 20,35 gram sentetik uyuşturucu, 66 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi, 50 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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