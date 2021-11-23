Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 34 zanlıdan 21'i tutuklandı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 34 zanlıdan 21'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-22 Kasım'da kent merkezi, Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 24,34 gram esrar, 144,29 gram metamfetamin, 117,36 gram eroin, 40,11 gram sentetik uyuşturucu, 52 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 34 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklandı, geri kalanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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