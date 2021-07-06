Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik 1- 4 Temmuz'da çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 16 zanlının adresleri ve araçlarında, 3 kilo 765 gram sentetik uyuşturucu, 15,44 gram eroin, 2,44 gram esrar, 126 uyuşturucu hap ile sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 zanlı savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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