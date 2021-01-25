Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı

25.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:52
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 32 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 32 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Ocak'ta uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda 126,58 gram esrar, 58,49 gram sentetik uyuşturucu, 61 kök Hint keneviri ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 32 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, biri de savcılık talimatıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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