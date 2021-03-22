Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

22.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:13
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, ilçe genelinde belirlenen çeşitli ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda, 5 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 84,5 gram sentetik kannabinoid ve ruhsatsız tüfek ile bu tüfeğe ait fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 202 kişiye toplam 191 bin 888 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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