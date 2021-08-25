Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 38 şahıstan 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 38 şahıstan 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları' kapsamında 09-24 Ağustos tarihleri arasında 36 operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 38 şahıstan 25'i 'Uyuşturucu Kullanmak' suçundan 13'ü ise 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahsılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1 kilo 405 gram bonzai, 51,44 gram metamfetamin, 105,7 gram esrar, 192 adet yeşil reçeteye tabii hap, 25.39 gram bonzai yapımında kullanılan ham madde, 3.32 gram eroin, 3 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 570 lira para ele geçirildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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