Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları ve asayiş uygulamalarında yakalanan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede son 1 hafta içerisinde çeşitli uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi.
Ekiplerin uygulama ve operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, 24 gram metamfetamin, 30 gr sentetik kannobinid, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 5 şüphelide çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ekipler ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 131 kişiye, toplam 142 bin 432 lira idari ceza uyguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat