Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları

Osmaniye'de narkotik ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları
02.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:46

Osmaniye'de narkotik ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik bir dizi operasyon düzenledi.

19 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri, araçlarında yapılan aramalarda 100 gram eroin, 213,63 gram metamfetamin, 1 kilo 751 gram esrar, 384,45 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 9'u adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı, 21 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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