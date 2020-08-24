Osmaniye'de uyuşturucu imal ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde uyuşturucu imal ettikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde uyuşturucu imal ettikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma ve Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Alibeyli köyünde bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda M.G ve E.G gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 45 kök Hint keneviri ve 250 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA