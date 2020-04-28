Osmaniye'de uyuşturucu denetimlerinde 9 şüpheli yakalandı
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu denetimlerinde 9 şüpheli gözaltına alındı.
28.04.2020 00:26 | Son Güncelleme: 28.04.2020 00:44
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu denetimlerinde 9 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen 4 aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda 183 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram eroin, 1 silah, 2 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.
Araçlarda bulunan 9 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Kaynak: AA