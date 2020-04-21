Osmaniye'de uyuşturucu denetimleri
Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir araçta yapılan aramada 33,97 gram metamfetamin ele geçirildi.
21.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:04
Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir araçta yapılan aramada 33,97 gram metamfetamin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye çıkışı yakınlarında bulunan uygulama noktasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Gaziantep'ten Adana'ya giden bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonette yapılan aramada 33,97 gram mefamfetamin ele geçirildi, kamyonette bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA