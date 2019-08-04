Osmaniye'de uyuşturucu denetimi

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimde 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında durumundan şüphelenilen bir kişi durdurulup üzeri arandı.

Aramada 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA