Osmaniye'de uyuşturucu bağımlılığıyla etkin mücadele semineri düzenlendi - Haberler
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Osmaniye'de uyuşturucu bağımlılığıyla etkin mücadele semineri düzenlendi

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de uyuşturucu bağımlılığıyla etkin mücadele semineri düzenlendi

Osmaniye Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu bağımlılığıyla etkin mücadele semineri gerçekleştirildi.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Osmaniye Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu bağımlılığıyla etkin mücadele semineri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezindeki seminerde, gençlerin maddeyle tanışmasının engellenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Okul ve çevresindeki uygulamaların arttırılması yönünde talimat verdiğini belirten Okumuş, "Narko Rehber" ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında daha çok ailenin bilgilendirileceğini ifade etti.

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri
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