Osmaniye'de uyuştucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Osmaniye'de uyuştucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

28.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 28.09.2020 11:50
Osmaniye'de uyuştucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Osmaniye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi alması üzerine Bahçe ilçesi Aslanlıbel mevkisinde plakası belirlenen bir otomobili durdurdu.

Ö.Ö, N.G., ve M.A'nın bulunduğu otomobilde yapılan aramada 37 gram eroin, 50 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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