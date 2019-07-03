Osmaniye'de, üreticilere meyve sineği tuzakları dağıtıldı

Osmaniye'de narenciye üreticilerine, Akdeniz meyve sineği tuzakları dağıtıldı.

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde ki programda, 86 çiftçiye, 750 dekar alan için 3 bin biyoteknik tuzak dağıtımı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Akdeniz meyve sineği ile mücadelenin, Adana'nın Ceyhan, Yumurtalık İlçeleri, Hatay'ın Erzin, Dörtyol, İskenderun, Payas, Samandağ ve Arsuz İlçeleri ile Osmaniye'de merkez ilçe ve Toprakkale'de ki narenciye bahçelerinde uygulanmakta olduğunu ifade etti.

Sağlam, 2015-2019 yılı mücadele programı kapsamında Akdeniz Meyve Sineği ile ilgili tuzakların dağıtımının yapıldığını belirterek, Bu kapsamda, 2 bin adet tuzağımız Tarım Bakanlığınca, bin tanesi ise Özel İdaremizin katkılarıyla temin edildi. Toplam 750 dekar alan için 3 bin tane tuzağımızı üreticilerimize teslim ettik. Bu tuzakların kullanımı, hem çevreye hem de insan sağlığına duyarlı bir yöntem. Akdeniz meyve sineği bilindiği gibi kalıntı açısından sıfır toleranslı bir zararlıdır. Özellikle narenciye de geri iade edilecek ürünler Akdeniz meyve sineği ile alakalıdır. Onun için mücadele çok önemlidir dedi.

TUZAĞIN ZARARI YOK

Vali Ömer Faruk Coşkun ise yapılan mücadele ile verimli ve bereketli bir sezon temennisinde bulunarak, Biyoteknik bir tuzak herhangi bir zararı yok, çevreye duyarlı bir çalışma. Turunçgil üzerinde yararlı olan organizmalara herhangi bir zararı yok. Dolayısıyla bu mücadele, bu teknikle önümüzdeki sezonda iyi bir verim bekliyoruz, temennimiz o yönde. Çiftçilerimizden de önerimiz, dağıtılan bu tuzakları bahçelerine uygun bir şekilde yerleştirmeleridir diye konuştu.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam tarafından dağıtılan meyve tuzaklarından bir tanesi kurum bahçesinde ki narenciye ağacına asıldı.

Kaynak: DHA