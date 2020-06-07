Osmaniye'de üniversite öğrencisi "can dostlar"ını Kovid-19 sürecinde de yalnız bırakmadı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencisi Nevin Tülücü, yerleşkede 3 ay önce doğum yapan köpek ile 6 yavrusunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verilmesine rağmen her gün evinden mama getirerek besliyor.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencisi Nevin Tülücü, yerleşkede 3 ay önce doğum yapan köpek ile 6 yavrusunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verilmesine rağmen her gün evinden mama getirerek besliyor.

OKÜ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı bölümü öğrencisi Tülücü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmeden önce, mart ayında üniversite yerleşkesinde yeni doğum yapmış köpek ve yavrularını gördü.

Köpekleri beslemeye başlayan Tülücü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesine rağmen, her gün, evde hazırladığı mamaları alarak yerleşkeye gitmeye devam etti.

Tülücü, çok sevdiği "can dostlar"ını bu süreçte yalnız bırakmayarak, anne köpek ve 6 yavrusunu her gün beslemeyi sürdürdü.

AA muhabirine açıklamada bulunan Tülücü, Kovid-19 sürecinde sokak hayvanlarının beslenme konusunda zorluk yaşadığını anlatarak, "Süreçten dolayı köpeklerin atıklardan beslenebileceği lokanta ve benzer işletmeler de kapalıydı. Ben de anne köpeğin dışarıya çıkarak tehlikelere maruz kalmasını, araç çarpmasını, yavrularıyla aç kalmasını istemediğimden onları besledim." dedi.

Bu sayede anne köpeğin, yavrularını beslemek için onları terk etmek zorunda kalmadığını dile getiren Tülücü, "Üniversitemiz bu anlamda güvenli bir barınak görevi üstlenmiş oluyor. Okul görevlileri de yavru köpeklerin beslemelerine destek veriyor. Yetkililerimize de bu anlamda teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA