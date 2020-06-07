Osmaniye'de üniversite öğrencisi "can dostlar"ını Kovid-19 sürecinde de yalnız bırakmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Osmaniye'de üniversite öğrencisi "can dostlar"ını Kovid-19 sürecinde de yalnız bırakmadı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencisi Nevin Tülücü, yerleşkede 3 ay önce doğum yapan köpek ile 6 yavrusunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verilmesine rağmen her gün evinden mama getirerek besliyor.

Osmaniye'de üniversite öğrencisi
07.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:14

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencisi Nevin Tülücü, yerleşkede 3 ay önce doğum yapan köpek ile 6 yavrusunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verilmesine rağmen her gün evinden mama getirerek besliyor.

OKÜ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı bölümü öğrencisi Tülücü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmeden önce, mart ayında üniversite yerleşkesinde yeni doğum yapmış köpek ve yavrularını gördü.

Köpekleri beslemeye başlayan Tülücü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesine rağmen, her gün, evde hazırladığı mamaları alarak yerleşkeye gitmeye devam etti.

Tülücü, çok sevdiği "can dostlar"ını bu süreçte yalnız bırakmayarak, anne köpek ve 6 yavrusunu her gün beslemeyi sürdürdü.

AA muhabirine açıklamada bulunan Tülücü, Kovid-19 sürecinde sokak hayvanlarının beslenme konusunda zorluk yaşadığını anlatarak, "Süreçten dolayı köpeklerin atıklardan beslenebileceği lokanta ve benzer işletmeler de kapalıydı. Ben de anne köpeğin dışarıya çıkarak tehlikelere maruz kalmasını, araç çarpmasını, yavrularıyla aç kalmasını istemediğimden onları besledim." dedi.

Bu sayede anne köpeğin, yavrularını beslemek için onları terk etmek zorunda kalmadığını dile getiren Tülücü, "Üniversitemiz bu anlamda güvenli bir barınak görevi üstlenmiş oluyor. Okul görevlileri de yavru köpeklerin beslemelerine destek veriyor. Yetkililerimize de bu anlamda teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı Haber
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı Haber
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit...
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı...
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Leyla Güven Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Kenan Doğulu Beyazıt Öztürk
Spor Ali Koç Metin Oktay İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir
Daha Fazla Su Ateş Kadın İzmir
Şu an buradasınız: Osmaniye'de üniversite öğrencisi "can dostlar"ını Kovid-19 sürecinde de yalnız bırakmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 17:14:01. #1.14#
title