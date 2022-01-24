UMKE ekipleri kar nedeniyle köyde mahsur kalan 2 hastayı kurtardı

Osmaniye'de kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köylerde mahsur kalan iki yaşlı hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) hastaneye ulaştırdı.

BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köylerde mahsur kalan iki yaşlı hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) hastaneye ulaştırdı.

Bahçe ilçesine bağlı Bekdemir ve Yukarı Karderesi köyünde rahatsızlanan biri 91 diğeri 67 yaşındaki iki hastanın durumunun ciddileşmesi üzerine UMKE ekipleri köylere yönlendirildi.

Saatler süren çalışma neticesi köylere ulaşan ekipler, iki vatandaşı evlerinden alarak Bahçe Devlet Hastanesi'ne nakletti.