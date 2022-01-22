UMKE ekipleri kar nedeniyle köyde mahsur kalan 2 hastayı kurtardı

Osmaniye'de kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde mahsur kalan iki hasta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 6 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırdı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde mahsur kalan iki hasta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 6 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırdı.

Düziçi ilçesine bağlı Yeşildere köyünde rahatsızlanan biri 70 diğeri 5 yaşındaki iki hastanın yakınlarının durumu bildirmesi üzerine UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri yola çıktı.

Ekipler kar nedeniyle 6 saat süren çalışma sonucu iki hastaya ulaşabildi.

Ambulansa alınan iki hasta Düziçi Devlet Hastanesine götürüldü.