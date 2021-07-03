OSMANİYE'DE ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI UYGULAMASINA BAŞLANDI
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OSMANİYE'DE ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI UYGULAMASINA BAŞLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de vaka sayısının en düşük olduğu kent olan Osmaniye'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından üçüncü doz korona virüs hatırlatma dozu aşı uygulamasına başlandı.

TÜRKİYE'de vaka sayısının en düşük olduğu kent olan Osmaniye'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından üçüncü doz korona virüs hatırlatma dozu aşı uygulamasına başlandı. Devlet Hastanesinde kurulan Covid-19 Aşı Uygulama Polikliniğinde, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve Başhekim Op.Dr.Orhan Erol, 3. doz olarak 'biontech' aşılarını oldu.

AŞI 4'ÜNCÜ KUVVETİMİZ

İl sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kentte aşılama çalışmalarının başlamasının ardından birçok kişinin birinci ve ikinci aşılama dozunun tamamlandığını ve üçüncü doz aşı çalışmasına başlandığını söyledi. Dr. Öznavruz, İl Sağlık Müdürü olarak, Osmaniye'nin sağlığın yöneten bir kişi olarak, vatandaşlarımıza da en azından 3. doz hatırlatma durumu dediğimiz rapel aşımızı bugün itibariyle 'biontech' ile yapmış oluyoruz. Aşı bizim için 4'üncü kuvvetimiz, olmazsa olmazımız. Osmaniye şimdiye kadar sağlıkta üstüne düşeni hep yaptı, bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmadı dedi.

HEDEFİMİZ, BAĞIŞIKLAMA ORANIMIZI YÜZDE 70'İN ÜZERİNE ÇIKARMAK

Vaka sayıları ile son 1,5 aydır Osmaniye'nin hep ilk sıralarda olduğunu belirten Öznavruz, İnşallah aşılarımızla da ilk sıralara doğru bir gayretle çıkacağımızı düşünüyoruz. Bu yaz döneminde dediğimiz gibi maskelerden kurtulmanın tek bir yolu var. Bağışıklama oranımızı yüzde 70'lerin üzerine çıkarsa, inşallah mevcut olan bu korona virüs illetinden de birlikte kurtulmuş oluruz. Desteklerinden dolayı bütün Osmaniyeli hemşerilerimize ayrıca teşekkürlerimi arz ediyorum diye konuştu.

OSMANİYE'DE ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI UYGULAMASINA BAŞLANDI
OSMANİYE'DE ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI UYGULAMASINA BAŞLANDI
OSMANİYE'DE ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI UYGULAMASINA BAŞLANDI
OSMANİYE'DE ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI UYGULAMASINA BAŞLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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