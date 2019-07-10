Osmaniye'de turunçgil üreticilerine Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Akdeniz Meyve Sineği Toplu Mücadele Projesi' kapsamında, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki turunçgil üreticilerine meyve sineği kitlesel yakalama tuzağı dağıtıldı.

Toprakkale Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesinde yapılan dağıtım töreninde konuşan İl Müdürü İbrahim Sağlam, proje ile ilgili bilgi verdi. Toprakkale ilçesinin ekonomisinde önemli bir yeri olan turunçgil üretiminde, verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen etkenlerin başında gelen Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı bakanlığının geniş çaplı bir mücadele programı yürüttüğünü belirten Sağlam, bu yıl bakanlık tarafından 2 bin adet Akdeniz meyve sineği tuzağı gönderildiğini, ayrıca Osmaniye İl Özel İdaresi bütçesinden de bin adet alındığını belirterek, 36 üreticiye bunların dağıtılacağını ve böylece 250 dekar alanın bu zararlıdan korunmuş olacağını söyledi.

Üreticilere meyve sineği kitlesel yakalama tuzaklarını dağıtan Vali Yardımcısı Metin Esen ise "Bu tuzaklarla yapılan mücadele yöntemi kimyasal değil, hem çevreye hem de insan sağlığına duyarlı bir yöntem. Böylece doğayla uyumlu bir şekilde meyve sineği ile mücadele etmiş oluyoruz. Projede emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimize verimli ve bol bereketli bir yıl diliyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA